В Китае готовят к выпуску новый электромобиль дешевле 370 тысяч рублей

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В Китае готовят к выпуску новый электромобиль дешевле 370 тысяч рублейЗвучит как очень интересное предложение
Последние лет 10 индустрия электромобилей находится на подъёме. Единственный их недостаток — высокая цена. Даже самая дешёвая Tesla стоит 39 990 долларов.
Но, как это часто бывает, благодаря китайским производителям ситуация может сильно измениться. Так, в сети появились фотографии первом электромобиле нового бренда iCar (дочернего бренда Chery). По своей сути, это перезапущенный вариант модели Chery QQ, а его запуск запланирован на 24 августа 2021 года.
Отличительной особенностью новинки является цена. Она составляет около 5000 долларов или 367 тыс рублей. Сообщается, что автомобиль оснастят двигателем TZ160XFDM13A, производством которого занимается Anhui Ruilu Technology Co. Мощность электромотора составит 27 л.с. (20 кВт).
На данный момент никакой информации о дальности работы автомобиля от одного заряда. Ждём подробные сведения ближе к дате выхода устройства.