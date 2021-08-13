В Китае готовят к выпуску новый электромобиль дешевле 370 тысяч рублей

Но, как это часто бывает, благодаря китайским производителям ситуация может сильно измениться. Так, в сети появились фотографии первом электромобиле нового бренда iCar (дочернего бренда Chery). По своей сути, это перезапущенный вариант модели Chery QQ, а его запуск запланирован на 24 августа 2021 года.