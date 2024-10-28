В Китае началось строительство завода по производству летающих автомобилей

Опубликовано 28 октября 2024, 15:321 мин.
В Китае началось строительство завода по производству летающих автомобилейМассовое производство запланировано на 2026 год
Компания Xpeng Aeroht, дочернее предприятие Xpeng, объявила о начале строительства своего завода по производству летающих автомобилей. Строительство стартовало 27 октября в Гуанчжоу, провинция Гуандун.
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Этот завод станет первым в мире, где будет использоваться современная сборочная линия для массового производства летающих автомобилей. Площадь завода составит около 180,000 квадратных метров, а годовая мощность планируется на уровне 10,000 единиц.
На данный момент уже проведен первый испытательный полет модульного летающего автомобиля. Предварительные продажи ожидаются к концу этого года, а массовое производство и поставки планируются на 2026 год по цене до 2 миллионов юаней (около $ 280,880).
Несмотря на то что официальные предварительные продажи ещё не начались, Xpeng Aeroht уже получил более 1,000 предзаказов.