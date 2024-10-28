В Китае началось строительство завода по производству летающих автомобилей

Этот завод станет первым в мире, где будет использоваться современная сборочная линия для массового производства летающих автомобилей. Площадь завода составит около 180,000 квадратных метров, а годовая мощность планируется на уровне 10,000 единиц.

На данный момент уже проведен первый испытательный полет модульного летающего автомобиля. Предварительные продажи ожидаются к концу этого года, а массовое производство и поставки планируются на 2026 год по цене до 2 миллионов юаней (около $ 280,880).

Несмотря на то что официальные предварительные продажи ещё не начались, Xpeng Aeroht уже получил более 1,000 предзаказов.