В Китае объявили о начале разработки летающих автомобилей

Как сообщили представители компании, они создадут исследовательскую группу, которая займется вопросами летающего автотранспорта и роботов. Отмечается, что это второй прототип летающего автомобиля, предназначенный специально для перевозки пассажиров. Машина способна будет летать на средней и низкой высоте.

По инсайдерской информации, XPeng готовится принимать заказы на летающие автомобили уже с 2022 года. Представители компании эту информацию не прокомментировали.