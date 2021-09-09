В Китае объявили о начале разработки летающих автомобилей

Авто
Сегодня в 21:55
В Китае объявили о начале разработки летающих автомобилейПрототип такой машины уже готов
Китайский производитель электрокаров, компания XPeng, представила прототип летающего электромобиля Х2. Предположительно, это будет пассажирский автомобиль с вертикальными взлётом и посадкой.
Как сообщили представители компании, они создадут исследовательскую группу, которая займется вопросами летающего автотранспорта и роботов. Отмечается, что это второй прототип летающего автомобиля, предназначенный специально для перевозки пассажиров. Машина способна будет летать на средней и низкой высоте.
По инсайдерской информации, XPeng готовится принимать заказы на летающие автомобили уже с 2022 года. Представители компании эту информацию не прокомментировали.