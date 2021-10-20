В Китае появится система круглосуточного наблюдения за электромобилями

Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на проект Министерства промышленности и информатизации Китая. Согласно этому документу, все производители автомобилей на электричестве и иных альтернативных источниках энергии обязаны создать круглосуточную систему экстренного реагирования на аварии.

Такая инициатива со стороны государства появилась по причине нарастающей обеспокоенности владельцев электромобилей о своей безопасности. Причём такая обеспокоенность растёт по всему миру.

Производители должны будут предоставлять все данные о возгорании аккумуляторов и отказах тормозов. Те производители, чьи машины по этим причинам не смогут проходить регулярную проверку, будут лишены государственных субсидий и понесут наказание в виде штрафов, вплоть до остановки производства.

К тому же проблемы с качеством систем безопасности электромобиля, как отмечается, влияют на предпочтения покупателей, что неудивительно. Но Китай обеспокоен и тем, что это влияет на его авторитет, как страны, в которой производятся практически все известные марки электромобилей.