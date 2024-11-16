В Китае представили летающую отдельно от шасси автомобильную кабину

Опубликовано 16 ноября 2024, 20:151 мин.
В Китае представили летающую отдельно от шасси автомобильную кабинуЭто полностью автономный летательный аппарат
Китайский автопроизводитель GAC Motor на 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке в Чжухае представил летающий электромобиль GOVE — гибрид электрокара и коптера. Особенность и даже уникальность этой разработки — автономно летающая кабина, отделяющаяся от шасси.
© GAC
Кабина имеет шестиосевую многороторную конфигурацию с 12 винтами. Компания провела более 400 испытательных полётов и получила от регулятора специальный сертификат лётной годности гражданского БПЛА.
После отделения кабины от шасси между частями машины устанавливается зашифрованная связь, посредством которой «умные» технологии, которыми оснащены шасси, управляют посадкой кабины. По неофициальным данным, шасси заряжает кабину, поэтому во время полёта предусмотрен поиск альтернативного источника питания на случай, если на шасси сядет другая кабина.
Ещё одна особенность: GOVE может как разделяться на наземную и летающую части, так и быть полноценным автомобилем для передвижения по земле.
Источник:CarNewsChina
Автор:Андрей Кадуков
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