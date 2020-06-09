В Китае разработали автомобильный аккумулятор, который сможет работать 16 лет

Об этом с изданием Bloomberg поделился глава компании Чжэн Юцунь.Так, согласно данным источников, батареи, которые китайская компания уже готовы выпускать, смогут работать порядка 16 лет, благодаря чему автомобиль сможет проехать два млн км. К слову, это в два раза превышает гарантии современных устройств, которые позволяют водителям проезжать лишь 150 тыс км.

Что касается стоимости, то она будет всего на 10% превышать актуальную, благодаря чему конечная стоимость электромобилей с данным аккумулятором не сильно поменяется. Более того, это позволит упростить и удешевить эксплуатацию таких автомобилей.