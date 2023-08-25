В Китае разработали батарею для электромобилей, которая заряжается за 10 минут

Запас хода батареи — 400 км, на неё распространяется стандартная гарантия: 8 лет или 800 тысяч км. В публичных документах сказано, что CATL «открывает эру сверхбыстрой зарядки электромобилей». Как отмечается, CATL — партнёр Mercedes, Volkswagen и Tesla.

Некоторые эксперты, в частности, технический директор Volta Energy Technologies Дэвид Шредер отметил, что аккумуляторы, заряжающиеся за 10 минут или быстрее, уже существуют, но только в промышленности.

CATL планирует запуск производства и поставок батарей в конце 2023 года.