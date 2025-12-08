В Китае роботакси Baidu сбило людей на пешеходном переходе

На опубликованных в соцсетях материалах видно, что одна женщина оказалась под машиной, а второй пострадавший лежал рядом. Очевидцы пытались приподнять роботакси, чтобы помочь зажатой под ним пострадавшей.

Полиция подтвердила, что автомобиль с маркировкой «Hello Autonomous Driving» и номером 3009 двигался по Янцзян-роуд и пересекал переход в момент удара. Оба пешехода доставлены в реанимацию, состояние не раскрывается.

По данным китайских СМИ, в инциденте участвовала модель Apollo RT6 — шестое поколение беспилотников Baidu. Сервис Hello, чьи роботакси работают в городе, приостановил работу в Чжучжоу и заявил, что сотрудничает со следствием.

Инцидент произошел на фоне амбициозных планов, Так, Hello собиралась вывести на дороги до 50 000 роботакси уже к 2027 году. При этом Baidu уже работает в 22 городах Китая и за рубежом.