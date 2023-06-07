В Китае создали батарею для электромобилей, которая не теряет запас хода на морозе

В первую очередь, их аккумулятор может заряжаться с обычной скоростью даже при сильно минусовых температурах. Батарея, названная Phoenix, использует сверхпроводящие материалы и термоуправление для быстрого нагрева от -20°C до 25°C всего за пять минут.

Это позволяет аккумулятору заряжаться «в течение шести минут в любых погодных условиях», сказал Хуан Сяндун, соучредитель и председатель Greater Bay Technology.

При этом Phoenix также может похвастаться ещё и способностью удерживать заряд при низких температурах и дальностью хода до 1000 км.

Сообщается, что запуск новенького аккумулятора запланирован на 2024 год в электромобилях от Aion, третьего по популярности в Китае бренда электрокаров.