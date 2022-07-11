В Китае создали беспилотный автомобиль, который ездит лишь на солнечной энергии

В разработке проекта транспортного средства принимали участие 42 различные компании и три университета. Это позволило создать устройство в кратчайшие сроки — всего пять месяцев.

Сообщается, что прямо сейчас Tianjin активно колесит по Китаю. При этом в нём используется система автономного вождения 4 уровня.