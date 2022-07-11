В Китае создали беспилотный автомобиль, который ездит лишь на солнечной энергии

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В Китае создали беспилотный автомобиль, который ездит лишь на солнечной энергииВопрос в эффективности такого подхода
Китайские инженеры создали новый автомобиль, названный Tianjin. Его отличительными особенностями является автопилот и то, что работает он только от солнечной энергии.
В разработке проекта транспортного средства принимали участие 42 различные компании и три университета. Это позволило создать устройство в кратчайшие сроки — всего пять месяцев.
Сообщается, что прямо сейчас Tianjin активно колесит по Китаю. При этом в нём используется система автономного вождения 4 уровня.
Заряжается беспилотник от солнечных панелей, площадь которых составляет 8,1 м2. По словам экспертов, это заметно больше, чем у любого другого известного автомобиля подобного типа.
Также известно, что новинка может развивать максимальную скорость в 79,2 км/ч. Этого достаточно для перемещения внутри города в ограниченных зонах, открытых для тестирования беспилотного транспорта.