В Китае создали первый в мире автомобильный ДВС на аммиаке

Производитель заявил, что в процессе разработки и экспериментов удалось сократить уровнь выбросов на 90%. Несмотря на токсичность аммиака, этот газ рассматривается как эффективная и экологичная альтернатива бензину и дизельному топливу для автомобилей.

GAC представила двигатель на аммиаке мощностью 163 л.с. Но информации о широком коммерческом использовании пока нет. Аммиак — вещества плохо воспламеняющееся, при отработке выделяет высокий уровень оксида азота. И использовать соединение пока невозможно — для этого нет никакой инфраструктуры даже в разработке.

«Мы преодолели проблему, связанную с трудностью быстрого сжигания аммиака, и начали использовать это топливо в легковых автомобилях. Оно может иметь высокую ценность для общества и коммерческого использования», — сказано в сообщении производителя.