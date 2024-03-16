В Китае спрогнозировано закрытие автомобильных заводов из-за бума электрокаров

В этой ситуации наблюдается обесценивание заводов, последующее их банкротство и закрытие. При этом китайские аналитики прогнозировали подобную ситуацию достаточно давно, а с 2017 года появились первые предметные подтверждения этой тенденции. К примеру, южнокорейский бренд Hyundai вложил $1,15 млрд в строительство и развитие завода в китайском городе Чунцине с пропускной способностью 300 тысяч автомобилей в год. Однако в декабре 2023 года автоконцерн объявил о продаже предприятия, причём менее чем за 25% от вложенных денег.

В целом в 2023 году выпуск автомобилей с ДВС в Китае сократился на 37% по сравнению с пиком 2017 года. А уже к началу 2024 года Китай использует только половину мощностей по производству «классических» автомобилей.