В Китае стартовал предзаказ "убийцы" самого дешевого электромобиля Tesla

На данный момент известно о том, что Xiaopeng P7 предлагается в трех версиях и восьми различных конфигурациях, что как бы намекает о том, что желающие приобрести новинку смогут подобрать для себя идеальный вариант. Есть как заднеприводные версия, так и одна полноприводная. Емкость аккумуляторов автомобиля не названа, но зато известно, что полноприводная версия будет иметь запас хода более 450 км, а заднеприводная в районе 550 км.