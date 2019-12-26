В Китае стартовал предзаказ "убийцы" самого дешевого электромобиля Tesla
На данный момент известно о том, что Xiaopeng P7 предлагается в трех версиях и восьми различных конфигурациях, что как бы намекает о том, что желающие приобрести новинку смогут подобрать для себя идеальный вариант. Есть как заднеприводные версия, так и одна полноприводная. Емкость аккумуляторов автомобиля не названа, но зато известно, что полноприводная версия будет иметь запас хода более 450 км, а заднеприводная в районе 550 км.
В целом, устройство выглядит и ощущается как полноценный продукт своего времени — шутка ли, ассистированием действий водителя занимаются технологии, построенные на базе платформы Nvidia Xavier, а в информационно-развлекательной системе авто применяется однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 820A. Xiaopeng P7, как и автомобили производства Tesla, можно будет обновлять по воздуху. Единственное, электромобиль из Китая будет стоит от 35 тыс долларов, в то время как минимальная комплектация Tesla Model 3 в стране оценена в 51 тыс долларов.