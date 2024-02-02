В Китае задержался выход нескольких марок машин из-за вычислительных блоков Huawei

MDC 810 — вычислительный блок Huawei для «умных» автомобилей, влияющий на работу всех центральных систем помощи водителю. Как пишет Reuters, проблемы с блоком начались у Huawei после того, как вендор начал искать инвесторов для своего нового подразделения Intelligent Automotive Solution (IAS), и с этим связан дефицит комплектующих. Причём Changan Auto намерена владеть до 40% акций нового подразделения.

Претензии автопроизводителей к Huawei заключается в том, что, в частности, на седан Changan Avatr 12 производитель получил 20 тысяч заказов, а цена одной машины — от $41880, или 300,8 тысяч юаней. Но поставки задержались из-за проблем с MDC 810 на фоне «проблем с поставками ключевых компонентов».