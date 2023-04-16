В Китае запустят такси с беспилотными автомобилями уже в 2025 году

Для обеспечения автономного функционирования Neuron будет оснащен 8 датчиками LiDAR системы «Beiyao Beta», 6 модулями миллиметрового радара и 21 камерой.

Представители DiDi Global сообщили о наличии партнёров по производству, которые помогут воплотить проект в реальность уже к 2025 году.