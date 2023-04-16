В Китае запустят такси с беспилотными автомобилями уже в 2025 году

В Китае запустят такси с беспилотными автомобилями уже в 2025 годуСпасибо за это стоит сказать некогда работавшей в России компании
Китайская DiDi Global, известная своим сервисом заказа такси, объявила о разработке автономного такси нового поколения под названием Neuron. Компания планирует запустить новинку на дорогах Китая уже в 2025 году.
Фото: NotebookCheck.net
Проект Neuron представляет собой автомобиль с необычным дизайном, включая 3,2-метровую колёсную базу, отсутствие традиционного лобового стекла и необычную форму корпуса.
Внутри салона планируется установить «роботизированную руку» для выполнения функций обслуживания, таких как подача напитков пассажирам или перенос багажа.
Для обеспечения автономного функционирования Neuron будет оснащен 8 датчиками LiDAR системы «Beiyao Beta», 6 модулями миллиметрового радара и 21 камерой.
Представители DiDi Global сообщили о наличии партнёров по производству, которые помогут воплотить проект в реальность уже к 2025 году.
Отметим, что развитие автономных автомобилей становится всё более актуальным во всём мире. Внедрение таких беспилотников может привести к повышению безопасности на дорогах и улучшению качества обслуживания пассажиров.