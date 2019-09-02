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В крупных городах начнут штрафовать слишком громкие машины

Первым городом, в котором внедрят новую систему, станет Париж
Американское издание Reuters сообщило, что некоторых районах Парижа были установлены так называемые “шумовые радары”, созданные для автоматического штрафования громких автомобилей. На данный момент новая система внедрена лишь в пригороде Вильнёв-ле-Руа, а также в нескольких других районах города.

Разработала систему компания Bruitparif. Их продукт работает в связке с обыкновенными камерами видеонаблюдения, которые используются в том числе и на территории России. Но в отличии от обычных камер, новая разработка с помощью четырех микрофонов определяет источник звука, после чего связывает его с конкретной машиной при помощи снятого видео.

На данный момент в городе установлено лишь 40 подобных устройств, при этом расположены они в основном возле баров и около 17 крупных зданий столицы Франции. Полномасштабные же испытания “шумового радара” запланированы на осень 2019 года, причем в течение первых двух лет, в рамках которых будут проходить испытания, нарушителей штрафовать не будут: за это время хотят проверить жизнеспособность системы.

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