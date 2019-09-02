В крупных городах начнут штрафовать слишком громкие машины

Разработала систему компания Bruitparif. Их продукт работает в связке с обыкновенными камерами видеонаблюдения, которые используются в том числе и на территории России. Но в отличии от обычных камер, новая разработка с помощью четырех микрофонов определяет источник звука, после чего связывает его с конкретной машиной при помощи снятого видео.

На данный момент в городе установлено лишь 40 подобных устройств, при этом расположены они в основном возле баров и около 17 крупных зданий столицы Франции. Полномасштабные же испытания “шумового радара” запланированы на осень 2019 года, причем в течение первых двух лет, в рамках которых будут проходить испытания, нарушителей штрафовать не будут: за это время хотят проверить жизнеспособность системы.