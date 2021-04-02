Авто
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В Lamborghini появится голосовое управление
За это надо сказать спасибо Alexa от Amazon
Ранее суперкар Huracan Evo получил стандартные функции, такие как к онлайн-радио и Apple CarPlay для подключения iPhone. Но уже совсем скоро, как будущие, так и текущие владельцы автомобиля получат возможность управлять некоторыми процессами в транспортном средстве при помощи голоса.
Это стало возможным благодаря внедрению компанией Lamborghini «умного» помощника Amazon Alexa в Huracan Evo. The Verge пишет, что с его помощью водитель сможет управлять климатической системой, освещением, обогревом сидений, навигацией и многим другим, не отвлекаясь от основного — вождения.
Соответствующее обновление системы Lamborghini Connect, добавляющее новый функционал, начнут распространять уже с середины апреля 2021 года. В числе первых клиентов автопроизводителя, которые смогут опробовать новинку, окажутся жители Северной Америки и Европы. А уже с 2022 года нововведение станет доступно всем остальным.