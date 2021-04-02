В Lamborghini появится голосовое управление

Ранее суперкар Huracan Evo получил стандартные функции, такие как к онлайн-радио и Apple CarPlay для подключения iPhone. Но уже совсем скоро, как будущие, так и текущие владельцы автомобиля получат возможность управлять некоторыми процессами в транспортном средстве при помощи голоса.