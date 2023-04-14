В Москве начали серийно собирать электрогрузовики

В пресс-службе мэрии отметили, что 77% комплектующих — российского производства. И, как подчеркнул во время выступления Денис Мантуров, «с каждым месяцем уровень собственных технологических решений будет повышаться». По его словам, это касается как электродвигателя, так и всей бортовой электроники, а в перспективе — батарей.

Компания-производитель называется «Электромобили Мануфэкчуринг рус», производственные мощности расположены в особой экономической зоне «Технополис Москва».

Площадь производственного комплекса — более 2700 квадратных метров. В нём располагаются цеха крупноузловой сборки, металлообработки, а также электротехнический цех. При этом производство электродвигателей и бортовой электроники запланировано запустить в третьем квартале 2023 года.

Как отмечается, электрогрузовик EVM Pro основан на шасси «УАЗ Профи». Масса электромобиля — 3,5 тонны, грузоподъёмность — до 1 тонны, максимальная скорость — 120 км/ч. На одном заряде машина может проехать до 300 км.