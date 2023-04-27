В Москве появилась возможность взять в аренду «Москвич 3» с ДВС

17:04, 27 апреля 2023
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В Москве появилась возможность взять в аренду «Москвич 3» с ДВСАвтомобиль предлагает сервис каршеринга BelkaCar
Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале сообщил о возможности взять в аренду автомобиль «Москвич 3». Такую услугу оказывает сервис каршеринга BelkaCar.
Стоимость аренды «городского кроссовера» — от 11,6 рубля за минуту, суточная аренда обойдётся в сумму от 2250 рублей.
Автомобиль предлагается в комплектации «Стандарт» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. Трансмиссия автоматическая CVT.