В Москве появилась возможность взять в аренду «Москвич 3» с ДВС

Стоимость аренды «городского кроссовера» — от 11,6 рубля за минуту, суточная аренда обойдётся в сумму от 2250 рублей.

Автомобиль предлагается в комплектации «Стандарт» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. Трансмиссия автоматическая CVT.