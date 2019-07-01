В Москве появились такси с картинами Сезанна, Руссо и Гогена

Сервис вызова такси Ситимобил объявил о запуске совместного проекта с Государственным музеем А. С. Пушкина. В его результате, на дороги Москвы вышли автомобили с изображениями картин знаменитых художников.

Проект приурочен к выставке «Щукин. Биография коллекции», открывшейся в Пушкинском музее. Коллекция представляет собой собрание художников европейского модернизма конца XIX – начала ХХ века: картин Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса, Пикассо и других.

Узнаваемые рисунки нанесены на кузов автомобилей. Точное количество таких машин не объявлено. Но они могут приехать к пассажирам, выбравших тариф «Комфорт».