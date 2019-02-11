В Москве запустят беспилотный трамвай

В Москве вскоре проведут испытания беспилотного трамвая. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Мосгортранса.

Разработчиками трамвая-беспилотника выступили российская компания Cognitive Technologies и «ПК Транспортные системы».

Во время испытаний трамвай объездят без пассажиров, а в кабине будет присутствовать водитель на всякий случай. Система управления включает до 20 видеокамер и до десяти радаров. Она способна распознавать людей, машины и другие объекты в том числе во время дождя, тумана, при ослеплении светом или ночью.

Представитель Мосгортранса сообщил: «Вагон "Витязь-Москва" с установленной на нем системой помощи водителю сейчас проходит тестирование на площадке трамвайного депо имени Н.Э. Баумана. В ближайший месяц-два мы планируем выпустить эту модель на линию без пассажиров, чтобы опробовать ее в условиях уличного трафика».

Если испытания пройдут успешно, то коммерческие трамваи-беспилотники могут появиться в России в 2021 или 2022 годах.