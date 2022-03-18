В Москве запустят экспериментальное такси-беспилотник

Как отмечается, вызвать беспилотное такси будет можно в приложении «Яндекс Go». Испытания будут проводиться в двух вариантах: с водителем и без. Если эксперимент пройдёт успешно, к 2025 году беспилотные такси станут привычным транспортом.

«Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта... Эксперимент позволит использовать беспилотные автомобили в качестве такси в Москве. Первой зоной для запуска выбран район Ясенево», — сказано в сообщении кабмина.