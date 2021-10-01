В Москве запустят специальное такси для вегетарианцев

Такая акция будет запущена совместно с компанией-производителем продуктов для вегетарианцев Welldone. Как отмечается, акция призвана привлечь внимание москвичей и гостей столицы к полезности вегетарианства.

По условиям, участники смогут пообщаться на эти темы с водителями, подключёнными к проекту, обменяться с ними опытом и расширить свои познания в культуре вегетарианства. Также участники получат сертификаты на несколько наборов мяса, приготовленного на растительной основе, и приглашения в один из вегетарианских ресторанов.