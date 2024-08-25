В мультимедийной системе автомобилей Mercedes-Benz появятся онлайн-игры

Опубликовано 25 августа 2024, 15:00
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В мультимедийной системе автомобилей Mercedes-Benz появятся онлайн-игрыИграть можно, только когда машина стоит
Mercedes-Benz в сотрудничестве с игровой платформой Boosteroid интегрирует приложение для облачного гейминга непосредственно в мультимедийную систему MBUX третьего поколения, которой оснащены некоторые модели немецкого автопроизводителя.
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Облачные игры будут доступны в рамках пакета MBUX Entertainment Package Plus. Для игры будут доступны продукты из цифровых онлайн-сервисов Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Запускать можно будет игры, которые доступны пользователям Boosteroid на ПК и ноутбуках, телевизорах и смартфонах.
В качестве монитора будет использоваться дисплей MBUX, а контроллера — смартфон или Bluetooth-геймпад.
Но компания внедрила одно принципиальное ограничение: играть можно, только когда машина будет припаркована. На ходу игры не запустятся.