В мультимедийной системе автомобилей Mercedes-Benz появятся онлайн-игры

Облачные игры будут доступны в рамках пакета MBUX Entertainment Package Plus. Для игры будут доступны продукты из цифровых онлайн-сервисов Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Запускать можно будет игры, которые доступны пользователям Boosteroid на ПК и ноутбуках, телевизорах и смартфонах.

В качестве монитора будет использоваться дисплей MBUX, а контроллера — смартфон или Bluetooth-геймпад.

Но компания внедрила одно принципиальное ограничение: играть можно, только когда машина будет припаркована. На ходу игры не запустятся.