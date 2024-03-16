В общем, сэкономил: метка AirTag избавила американца от последствий автоугона

Опубликовано 16 марта 2024, 15:00
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В общем, сэкономил: метка AirTag избавила американца от последствий автоугонаА иначе потерял бы машину за $35 тысяч
Благодаря дешёвой метке AirTag американец нашёл угнанный автомобиль за $35 тысяч. Британец Пол Конвей рассказал, как геометка Apple AirTag стоимостью $29 помогла ему вернуть угнанный Nissan Pathfinder за $35 тысяч.
По словам Конвея, пострадавшего от автоугона, он время от времени одалживал машину своему коллеге, и однажды тот сказал, что Nissan пропал. В какой-то момент Конвей вспомнил, что у него в бардачке лежит AirTag на случай, если он забудет, где парковался.
И тогда автовладелец вместе с коллегой отследили путь автомобиля Конвея, который двигался из Лидса в Брэдфорд. Вызванная полиция доставила Конвея на место нахождения его Nissan, и оказалось, что машина припаркована «на тихой жилой улице».