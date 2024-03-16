В общем, сэкономил: метка AirTag избавила американца от последствий автоугона

По словам Конвея, пострадавшего от автоугона, он время от времени одалживал машину своему коллеге, и однажды тот сказал, что Nissan пропал. В какой-то момент Конвей вспомнил, что у него в бардачке лежит AirTag на случай, если он забудет, где парковался.

И тогда автовладелец вместе с коллегой отследили путь автомобиля Конвея, который двигался из Лидса в Брэдфорд. Вызванная полиция доставила Конвея на место нахождения его Nissan, и оказалось, что машина припаркована «на тихой жилой улице».