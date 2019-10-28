В Подмосковье до конца 2019 года пройдет тестирование беспилотных авто

”Беспилотные автомобили в Подмосковье могут быть протестированы на Новорижском, Калужском, Киевском шоссе, Минском, Сколковском и Можайском направлениях, а также в подмосковной Балашихе, поселке Нахабино и отдаленных городах. Планируется протестировать передвижение беспилотных автомобилей на городских дорогах, но в особенности важно провести тестирование на загородных трассах”, — рассказал Федоссев.

Напомним, что на данный момент экспериментальный запуск беспилотных автомобилей проходит в Москве и Татарстане, а чуть ранее “Автонет” выступал с предложением расширить зону проведения тестирования, задействовав Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.