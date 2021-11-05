В России автомобили научат «предвидеть» аварии

Технология представляет собой мультикамерный модуль, оснащённый вычислителем для нейронных сетей с установленными ADAS видеокамерами. Кроме функций содействия водителю, эти ADAS камеры можно подстроить под задачи конкретного потребителя.

По словам разработчиков, в будущем на всех автомобилях в России будут устанавливать такие системы. Потому что в камерах, на основе которых работает технология, обеспечен соответствующий минимальный уровень задержки видеосигнала, а в случае развития ДТП, долгая ответная реакция не имеет смысла.

Производитель технологии, российское предприятие «Сенсорика», планирует начать серийный выпуск с марта 2022 года на базе мощностей калужского завода «Автоэлектроника».