В России Kia и Hyundai оказались самыми угоняемыми автомобилями

10:39, 21 декабря 2023
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В России Kia и Hyundai оказались самыми угоняемыми автомобилямиОб этом рассказали страховщики
Российские страховые компании рассказали о самых угоняемых в 2023 году автомобилях.
© Ferra.ru
Компания «ВСК» сообщила, что лидеры угонов — корейские марки Hyundai и Kia. На эти марки пришлась почти половина всего рейтинга: Hyundai — 31%, Kia — 18%. Начали угонять автомобили ВАЗ — 11%. Также 4% пришлось на марку Chery, включая Exeed, такая же доля угонов Mitsubishi.
По информации «Абсолют страхования», в топе рейтинга также Mercedes-Benz и Toyota.
Как сообщила компания «Ресо-Гарантия», больше всего угоняют в Москве и Санкт-Петербурге — 80% угонов. «Абсолют Страхование» сообщило, что почти каждый третий угон приходится на Москву.
Зачастую угоны происходят в ночное время суток во дворах жилых домов.
Источник:Autonews
Автор:Андрей Кадуков
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#KIA,
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