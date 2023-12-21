В России Kia и Hyundai оказались самыми угоняемыми автомобилями

Компания «ВСК» сообщила, что лидеры угонов — корейские марки Hyundai и Kia. На эти марки пришлась почти половина всего рейтинга: Hyundai — 31%, Kia — 18%. Начали угонять автомобили ВАЗ — 11%. Также 4% пришлось на марку Chery, включая Exeed, такая же доля угонов Mitsubishi.

По информации «Абсолют страхования», в топе рейтинга также Mercedes-Benz и Toyota.

Как сообщила компания «Ресо-Гарантия», больше всего угоняют в Москве и Санкт-Петербурге — 80% угонов. «Абсолют Страхование» сообщило, что почти каждый третий угон приходится на Москву.

Зачастую угоны происходят в ночное время суток во дворах жилых домов.