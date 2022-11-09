В России началась сертификация первого беспилотного такси

Атаманов отметил, что сертификация ведётся совместно с Московским авиационным институтом. По его словам, процесс проходит достаточно долгого, но аэротакси всё равно увидит свет в 2025 году.

Аэротакси Hover — двухместный летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой, который компания разрабатывает с 2019 года. Беспилотник может подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 км/ч, заряда батареи хватает на 40 минут.

«Совместно со специалистами Московского авиационного института в настоящее время мы работаем над сертификацией нашей разработки как гражданского воздушного судна: готовим необходимые для её успешного прохождения документы», — заявил Александр Атаманов.