В России начали производить систему ABS

На предприятии «Итэлма» в Костроме началось производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей.

Компания получила лицензию, позволяющую локализовать все комплектующие двух комплексов — электромотор, электронику, корпус. Для производства построили новый цех с полностью автоматизированной линией, отвечающий всем международным стандартам. Завод в Костроме может ежегодно производить 850 тысяч систем, а если будет установлено дополнительное оборудование — до 1,2 миллиона.

Электронные системы ABS и ESP являются ключевым элементом автомобиля, подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. ABS предотвращает блокировку колес автомобиля при торможении, а ESP — занос.

Ранее эти системы выпускал завод Bosch в Самаре, но год назад производство на нем было остановлено. После этого технический регламент упростили, позволив выпускать машины без этих систем, чтобы не останавливать конвейеры. В декабре установка ABS вновь станет обязательной.