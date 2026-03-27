В России начали собирать мощный гибрид Deepal G318 со скидкой от государства

В России начали собирать мощный гибрид Deepal G318 со скидкой от государстваПродажи в России стартуют в ближайшие дни
Deepal G318 — внедорожник с мощностью двигателя 439 л.с., разгоном до 100 км/ч за 6,3 секунды, дорожным просветом 240 мм и совокупным пробегом с полным баком и заряженной на 100% батареей до 1000 км и выше (при идеальных условиях, но всё же).
Конструкция Deepal G318 — кузовная, а не рамная, но производитель уверяет в высокой прочности каркаса кузова на основании многочисленных тестов: машину сбрасывали капотом вниз с вертолёта, пытались протаранить танком, и во всех условиях (опять же — по заверениям производителя) гарантировалась безопасность водителя и пассажиров.
Габариты Deepal G318 довольно стандартные для машин такого класса: 5010х1985х1960 мм, колёсная база — 2880 м. Салон имеет 5-местную компоновку, габариты салона (ДхВхШ): 3010х1058х970 мм. Багажник с учётом сложенных сидений второго ряда имеет объём до 1600 л, что вмещает до 29 чемоданов размером 20 дюймов.
Во время тестирования внедорожник хорошо себя показал на дорогах с неровным асфальтовым покрытием — подвеска мягко отрабатывает все неровности, позволяя не снижать скорость (я ехал по таким дорогам 70-90 км/ч) и не испытывать дискомфорт. Хотя, на полностью ровном асфальте подвеска может слегка покачивать в режиме "Комфорт", для более стабильного её поведения нужно включать режим "Спорт".
Также я опробовал машину на грунтовых дорогах и на полосе препятствий, включающей в себя "качели", диагональное вывешивание, подъём в горку с углом 23 затем 45 градусов. Машина прекрасно справилась с этими условиями, а благодаря тому, что колёса приводит во вращение электродвигатель, даже заезд в горку не повышает общий уровень шума. Впрочем, Deepal G318 имеет и звукоизоляцию — двойные стёкла (а ещё тут очень крутая акустика внутри салона).
Управление режимами вождения и вообще системами автомобиля осуществляется с большого дисплея, установленного ровно по центру торпеды и, к сожалению, не повёрнутого в сторону водителя. Впрочем, под дисплеем присутствуют и кнопки — включить/выключить кондиционер или обдув можно вслепую. Но также в автомобиле предусмотрено и голосовое управление. Скажем, открыть/закрыть люк или стёкла можно с помощью голосовых команд.
Пожалуй, наибольшее неудобство для меня вызвала регулировка боковых зеркал: для того, чтобы их отрегулировать, нужно вызвать быстрое меню жестом смахивания с верхней части экрана (как на смартфонах), выбрать "настройка зеркал", выбрать зеркало (левое или правое), и потом на кнопках, встроенных в руль, регулировать его наклон по двум осям. С другой стороны, вряд ли эту процедуру водителю придётся выполнять часто, главное отрегулировать зеркала до начала движения. При этом, сами зеркала очень большие.
Цены на Deepal G318 не маленькие: конфигурация "Техно" обойдётся в 5,5 млн рублей, а "Эверест" — 6 млн. Но т.к. собираются машины в России, силами ООО "Автотор-Автотранс", то предусмотрены государственные субсидии. Со всеми скидками (включая трейд-ин) цены составляют 4,41 млн и 4,76 млн соответственно. Можно также приобрести автомобиль в рассрочку с процентами до 0,01%, но программы рассрочки несовместимы с субсидиями.