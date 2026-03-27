В России начали собирать мощный гибрид Deepal G318 со скидкой от государства

Управление режимами вождения и вообще системами автомобиля осуществляется с большого дисплея, установленного ровно по центру торпеды и, к сожалению, не повёрнутого в сторону водителя. Впрочем, под дисплеем присутствуют и кнопки — включить/выключить кондиционер или обдув можно вслепую. Но также в автомобиле предусмотрено и голосовое управление. Скажем, открыть/закрыть люк или стёкла можно с помощью голосовых команд.

Пожалуй, наибольшее неудобство для меня вызвала регулировка боковых зеркал: для того, чтобы их отрегулировать, нужно вызвать быстрое меню жестом смахивания с верхней части экрана (как на смартфонах), выбрать "настройка зеркал", выбрать зеркало (левое или правое), и потом на кнопках, встроенных в руль, регулировать его наклон по двум осям. С другой стороны, вряд ли эту процедуру водителю придётся выполнять часто, главное отрегулировать зеркала до начала движения. При этом, сами зеркала очень большие.