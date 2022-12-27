В России начались испытания беспилотного «Камаза»

Грузовик оснащён системой датчиков, камер и радаров, а также в бортовой компьютер загружены данные навигационной системы и необходимые инструкции. При этом «Камазом» можно управлять и вручную.

За тем, как роботизированный грузовик выполняет задачи, с пассажирского сиденья следит оператор. Также автомобиль имеет систему ограничения скорости и круиз-контроль для определения дорожных знаков.

Успех подобных испытаний позволит решить проблему кадрового голода — несколькими такими грузовиками сможет управлять один человек.

«Полноприводный беспилотный автомобиль грузоподъёмностью 10 тонн использует для ориентации в пространстве датчики, камеры и радары, а также данные навигационной системы и заложенные в программу инструкции», — сказано в сообщении пресс-службы ММК.