В России начались испытания беспилотного «Камаза»Но предусмотрено и ручное управление
На базе Магнитогорского металлургического комбината начались испытания беспилотной версии грузовика «Камаз-43118». По словам руководителя предприятия, это поможет, в частности, поможет решить проблему дефицита кадров.
Фото: Metalinfo.ru
Грузовик оснащён системой датчиков, камер и радаров, а также в бортовой компьютер загружены данные навигационной системы и необходимые инструкции. При этом «Камазом» можно управлять и вручную.
За тем, как роботизированный грузовик выполняет задачи, с пассажирского сиденья следит оператор. Также автомобиль имеет систему ограничения скорости и круиз-контроль для определения дорожных знаков.
Успех подобных испытаний позволит решить проблему кадрового голода — несколькими такими грузовиками сможет управлять один человек.
«Полноприводный беспилотный автомобиль грузоподъёмностью 10 тонн использует для ориентации в пространстве датчики, камеры и радары, а также данные навигационной системы и заложенные в программу инструкции», — сказано в сообщении пресс-службы ММК.