В России начались официальные продажи электромобилей Huawei

С тех пор были выпущены три модели электромобилей — Aito M5, Aito M7 и самый свежий Aito M9. При этом на российском рынке автомобили бренда уже не диковинка: их почти год завозят по «серым» схемам.

Одним из таких импортеров еще летом стала компания «МБ Рус», то есть бывшее представительство ушедшего из России концерна Mercedes-Benz. И вот теперь у «МБ Рус» появился статус официального представителя марки Aito на территории страны.

Для этого было заключено прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres Group, которая занимается производством автомобилей Aito.

Таким образом, компания «МБ Рус» получила эксклюзивные права на импорт и продажу моделей Aito, став единственным официальным представителем этой марки в России.

Компания «МБ Рус» уже создала собственный склад запасных частей и расходных материалов, а также организовала программу обучения сервисного персонала по стандартам производителя. Гарантийные обязательства полностью соответствуют условиям компании Seres (два года или 100 тыс км пробега).

Гибридные кроссоверы Aito M5 (от 5.8 млн рублей) и Aito M7 (от 6.7 млн рублей) уже продаются на российском рынке, а свежеиспеченный флагман Aito М9 появится у дилеров во II половине 2024 года.