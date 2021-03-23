В России начнут производить электромобили компании Ford

Производство новинки запланировано уже на 2022 год, пишет Коммерсантъ. В качестве площадки выбрали Елабугу — именно там производятся и дизельные версии Transit.

По мнению «Соллерс», представляющей интересы Ford в России, электромобили будут пользоваться заметным спросом у представителей платформ e-commerce в Москве и крупных городах-миллионниках (Санкт-Петербург, Казань и т.д).

Отметим, что дебют электрофургонов Ford Transit состоялся в ноябре 2020 года. Цена автомобиля — 45 тыс долларов за базовую версию. От одного заряда он способен проехать до 200 км.