Авто
Сегодня в 11:04
В России начнут производить электромобили компании Ford
Общемировой дебют авто состоялся лишь в ноябре 2020 года
Как стало известно, уже в ближайшее время в России начнётся производство электромобилей под маркой Ford. Начнётся всё с выпуска электрофургона Ford Transit. Возможно, в дальнейшем, число разных моделей будет увеличено.
Производство новинки запланировано уже на 2022 год, пишет Коммерсантъ. В качестве площадки выбрали Елабугу — именно там производятся и дизельные версии Transit.
По мнению «Соллерс», представляющей интересы Ford в России, электромобили будут пользоваться заметным спросом у представителей платформ e-commerce в Москве и крупных городах-миллионниках (Санкт-Петербург, Казань и т.д).
Отметим, что дебют электрофургонов Ford Transit состоялся в ноябре 2020 года. Цена автомобиля — 45 тыс долларов за базовую версию. От одного заряда он способен проехать до 200 км.