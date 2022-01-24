В России начнут производить китайские электромобили

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В России начнут производить китайские электромобилиТут даже есть слабая связь с Huawei
На заводе фирмы Моторинвест, находящемся в Липецкой области, планируется запуск производства китайских электромобилей Sokon.
Что интересно, ранее там же выпускались автомобили Great Wall и Changan. В свою очередь новый клиент завода известен тем, что связан с производством первого автомобиля Huawei. Правда, в Китае для этих целей пришлось создать новую компанию — Chongqing Jinkang New Energy Automobile.
Ожидается, что в России будут собираться электромобили Jinkang. При этом нет точной информации, какие именно модели поступят в продажу в нашей стране — это могут быть как кроссоверы Seres SF-3 и SF-5, так и прочие модели, которые уже сейчас доступны на домашнем китайском рынке.
По данным источником, Моторинвест планирует производить 5 различных моделей электромобилей.
Источник: Drom.ru