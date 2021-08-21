В России начнут штрафовать автовладельцев за «лишние» динамики магнитол

Как отмечает источник, штрафы за изменение автомобильных акустических систем в последнее время стали выписывать всё чаще. По словам представителей ГИБДД, любое подобное изменение подпадает под действие Технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств. Отмечается, что на практике динамики и усилители монтируют таким образом, что автомобиль становится небезопасным для водителя и пассажиров.

Если автовладелец не выполнит предписания госслужбы в отведённый срок, регистрацию автомобиля попросту прекратят. Также отмечается, что штраф за изменение конструкции акустический системы автомобиля составляет 500 рублей.