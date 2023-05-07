В России назвали самый надёжный внедорожник

02:52, 07 мая 2023
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В России назвали самый надёжный внедорожникМашина отличается проходимостью и комфортом
Эксперты портала NJCAR.RU рассказали об автомобиле, который среди россиян считается самым надёжным. Это Toyota Land Cruiser Prado 150.
Этот автомобиль отличается хорошими внедорожными характеристиками, надёжностью, комфортом, вместительным багажником и базируется на надёжном и практичном шасси.
«Крузак» комплектуется бензиновым и дизельным двигателями. Бензиновый ДВС объёмом 2,7 литра может проработать до 400 тысяч км пробега. Но специалисты предупреждают, что дизельный агрегат капризен и изнашивается быстрее, чем бензиновый.