В России откроют автошколы для водителей беспилотного транспорта

В России откроют 12 обучающих центров, в которых будут готовить специалистов по управлению беспилотным транспортом. Об этом сообщило издание «Известия».

Проект оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Его уже поддержала рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга и президента НП «ГЛОНАСС». Деньги могут выделить как частные инвесторы, так и государство.

Обучение в таком центре продлится от одного до трех месяцев. В первую очередь внимание будет обращаться на навыки управления беспилотниками в экстренных ситуациях. Прошедшие обучение специалисты смогут работать на складах, в беспилотных такси или в сфере грузоперевозок.

Рынок таких услуг в «Сколково» оценивают в десятки миллионов долларов. Таким образом, в будущем ожидают появление и других компаний в этом направлении, в том числе и претендующих на бюджетные средства.