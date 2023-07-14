В России открыли предзаказ на отечественный электромобиль Evolute i-Sky

Российский завод «Моторинвест» объявил о начале предзаказа на электромобиль Evolute i-Sky.

Машина представляет собой аналог Dongfeng Forthing Thunder, представленного в конце 2022 года. Ее длина составляет 4,6 метра, высота — 1,8 метра, ширина — 1, 6 метра, а колесная база — 2,7 метра.

Пиковая отдача электродвигателя составляет 204 лошадиные силы. Одного заряда батареи хватает на 511 километров. Максимальная скорость кроссовера — 180 километров в час. У машины есть несколько режимов движения: экономичный, комфортный и спортивный. Кроме того, в режиме «кемпинг» пользователи могут подключать внешние бытовые устройства для питания от электромобиля через обычную розетку на 220 вольт.

Приближающегося владельца i-Sky приветствует анимацией. Для российских условий в машине предусмотрены такие опции, как подогрев передних и задних сидений, а также форсунки. Пассажирские сиденья настраиваются в четырех направлениях, водительское — в десяти. Последнее, помимо всего прочего, оборудовано памятью настроек, вентиляцией и функцией точечного массажа.

Цена на Evolute i-Sky начинается от 3,99 млн рублей с учетом субсидии в рамках программ господдержки. Выпуск электромобиля завод в Липецке планирует начать в августе.