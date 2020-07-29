В России планируют внедрить алкозамки для всех автомобилей

Судя по информации, опубликованной изданием Коммерсант, в Минпромторге уже к 1 октября текущего года должен быть проработан вопрос “внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств”, а до конца календарного года чиновники займутся вопросом “о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели”.

Так, в рамках подготовки необходимых документов, специалистами будет оценено потенциальное влияние алкозамков на безопасность движения, а также разработаны все необходимые нормативные документы по стандартам, требованиям и методам испытания алкозамков и правилам их установки. На данный момент нет никакой информации о том, насколько подорожают автомобили после внедрения алкозамков.