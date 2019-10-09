В России подросток продал арендованный автомобиль на запчасти

По данным издания Комсомольская Правда, 15 сентября Даниил К, которому на момент совершения преступления было 17 лет, арендовал автомобиль Volkswagen Polo, воспользовавшись услугами сервиса каршеринга. Молодой человек принял решение воспользоваться транспортным средством для личного обогащения через продажу его запчастей. В конечном итоге Даниил смог заработать несколько сотен тысяч рублей, продав различные части автомобиля неизвестному лицу, которое в данный момент находится в официальном розыске.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража в особо крупных размерах" — подросток нанес компании, владеющей автомобилем, ущерб на общую сумму в 289 тыс рублей.