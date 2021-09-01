В России появились кредиты на электромобили с минимальной переплатой

Журналисты Коммерсанта выяснили, что крупные отечественные банки начали выдавать кредиты на электромобили на особых условиях. Так, например, со 2 сентября 2021 года ВТБ предложит кредит на срок до 7 лет с 3% годовых при покупке данного типа транспорта у официальных дилеров.

Есть, правда, максимальный размер такого кредита — 7 млн рублей. Также потенциальный покупатель должен внести минимальный первоначальный взнос в размере 20% от стоимости авто.

Что интересно, похожее предложение есть и у Газпромбанка. Там, правда, речь идёт о 5 млн рублей сроком на 5 лет. Процентная ставка при этом составляет 3,9% годовых.