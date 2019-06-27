В России появится сервис оценки риска по стилю и качеству вождения

В России может появиться специальный сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы Автонет.

Сервис планируется запустить в 2021 году. Он будет использоваться страховщиками, чтобы оценивать водителей по группам риска и, соответственно, устанавливать стоимость полиса.

Для оценки качества вождения будут использоваться данные операторов телематических и сервисных платформ, ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС, а также статистика о событиях с участием автомобиля, таких как аварии, нарушения правил, вызовы техпомощи или спасателей.

Представитель рабочей группы Ярослав Федосеев сообщил: «Не секрет, что индивидуальный стиль вождения есть у всех. Кому-то комфортно соблюдать правила, не превышать скорость. Однако существуют водители, которые предпочитают ехать 79 километров в час при разрешенной скорости в 60. К сожалению, пока таких большинство».