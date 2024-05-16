В России представили китайские кроссоверы VGV от 2 млн рублей

Изначально Sinotruk ориентировались на производство грузовых автомобилей и строительной подвижной техники (бульдозеры, экскаваторы). Около 30% продукции компании идёт на экспорт, 40% продаётся на внутреннем рынке и ещё 30% реализуется через зарубежные дочерние компании.

VGV — первое появление Sinotruk на российском рынке именно в потребительском сегменте, и, по заверениям представителей компании, кроссоверы U70Pro и U75Plus адаптированы под российские реалии и полностью русифицированы (это касается в том числе и встроенной медиасистемы на базе Android).