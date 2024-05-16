В России представили китайские кроссоверы VGV от 2 млн рублей

В России представили китайские кроссоверы VGV от 2 млн рублейС «богатой» базовой комплектацией
Вчера, 15 мая, китайская компания Sinotruk провела первую в России презентацию легковых автомобилей под брендом VGV. Модели кроссоверов U70Pro и U75Plus предназначены, в первую очередь, для больших семей, т.к. имеют конфигурации, рассчитанные на 5 и 7 человек.
Изначально Sinotruk ориентировались на производство грузовых автомобилей и строительной подвижной техники (бульдозеры, экскаваторы). Около 30% продукции компании идёт на экспорт, 40% продаётся на внутреннем рынке и ещё 30% реализуется через зарубежные дочерние компании.
VGV — первое появление Sinotruk на российском рынке именно в потребительском сегменте, и, по заверениям представителей компании, кроссоверы U70Pro и U75Plus адаптированы под российские реалии и полностью русифицированы (это касается в том числе и встроенной медиасистемы на базе Android).
U70Pro — более дешёвая модель кроссовера, с мощностью двигателя 146 л.с., габаритами 4825х1870х1700 мм (ДхШхВ). Трансмиссия — 6-ступенчатая, автоматическая, с гидротрансформатором. Максимальный крутящий момент — 300 Нм. Подушки безопасности для передних сидений входят в базовую комплектацию, цена которой начинается с 2,01 млн (2 млн в Trade-in).
Старшая модель, U75Plus, обладает мощностью 199 л.с., имеет такие же габариты, как и U70 Pro, а трансмиссия уже 8-ступенчатая, и максимальный крутящий момент — 400 Нм. Здесь уже цена начинается от 2,75 млн рублей (2,6 млн в Trade-in).
Для обоих кроссоверов характерны: богатая базовая комплектация (есть даже парктроник и камера заднего вида), и большое пространство внутри с регулировкой второго ряда сидений.
Автомобили для российского рынка собираются на заводе в Беларуси, а старт продаж начнётся уже в этом году.