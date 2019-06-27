В России представили систему «Антисон» для водителей

Холдинг Росэлектроника госкорпорации Ростех представил на форуме «Армия-2019» систему для мониторинга состояния водителей «Антисон».

Разработка на основе компьютерного зрения предупреждает засыпание за рулем, а также собирает и передает данные о состоянии и действиях водителей. Решение также может применяться на военной технике для контроля состояния операторов.

Устройство, похожее на видеорегистратор, устанавливается в кабине транспортного средства. При запуске двигателя аппаратура автоматически идентифицирует лицо водителя. По его мимике, движению глаз и поворотам головы устройство фиксирует, что водитель засыпает или отвлекается от дороги, и включает звуковой и световой сигналы.

Вся информация о состоянии водителя и его действиях также передается в центр мониторинга – облачный сервис, где в личном кабинете клиент может отслеживать в реальном времени перемещение подключенных к системе транспортных средств и получать статистику по водителям.

Разработчики уверены, что новинка позволит снизить аварийность при пассажирских перевозках. Как отмечают эксперты, сонливость и усталость водителей среди основных причин серьезных дорожно-транспортных происшествий. Решение также может использоваться на военной технике, так как корректно работает при любой освещенности и нестабильном канале связи. Это позволяет использовать его для дистанционного контроля операторов военной техники.