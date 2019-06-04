В России придумали, как добавить искусственный интеллект живым автогонщикам

Компания-резидент «Сколково» NeuroDrive готовится представить опытный образец системы нейрофизиологического анализа состояния автогонщика. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании Дмитрия Лебедева.

Система позволит улучшать результаты спортсменов за счет персональных рекомендаций, которые будет генерировать машинный интеллект.

Специальное устройство собирает данные о нейрофизиологических показателях гонщика во время заезда: сердцебиении, активности головного мозга, напряжении мышц и движениях глаз. Затем с помощью алгоритмов машинного обучения полученные данные анализируются и выявляются возможные ошибки.

На основе полученных данных автогонщик получает индивидуальные рекомендации для оптимизации своего функционального состояния и увеличения эффективности тренировочного процесса.

В мае 2019 года разработчики впервые протестировали систему в условиях реальных заездов на треке. Подопытным выступил российский гонщик Роман Лебедев, двукратный победитель первенства России по картингу, участник Североевропейского чемпионата в классе машин Formula 4 NEZ Championship. В июле авторы системы планируют завершить работу над образцом аппаратного комплекса датчиков, отвечающих за сбор данных о состоянии водителя.