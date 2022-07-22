В России придумали устройство для принудительной остановки автомобилей

«Диана» может останавливать машины на расстоянии 100-150 метров и, можно сказать, является альтернативой устройству «Ёж». Машина при этом будет остановлена за несколько секунд.

К тому же автомобиль больше не сможет двигаться — «Диана» оставляет в колесе фрагмент свой конструкции. Для остановки машины устройство нужно выстрелить с помощью пиропатрона.

«Мы предлагаем "выстреливать" изделие из упаковки с помощью пиропатрона. Благодаря этому раскидывать изделие можно будет прямо на ходу, не выходя из спецтранспорта. Например, просто обогнав нарушителя и "выстрелив" изделие на дорогу перед ним прямо из окна собственного автомобиля», — рассказал директор по производству ЦНИИточмаша Антона Семеняко.