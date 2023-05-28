В России рассмотрели возможность снижения цены на ОСАГО для отечественных авто

В России рассмотрели возможность снижения цены на ОСАГО для отечественных автоЭксперты считают, что это может помочь повысить спрос на российские автомобили
Российский автопром находится в убытке, решить эту проблему предлагают с помощью скидок на ОСАГО для авто российских марок
Эксперты отмечают, что снижение стоимости обязательного автострахования (ОСАГО) для российских автомобилей может стимулировать спрос как на отечественные автомобили, так и на саму страховку. Однако это не повлияет на общую среднюю стоимость полиса ОСАГО в стране.
Главный фактор, влияющий на аварийность на дороге, — это тип водителя, а не тип транспортного средства. Поэтому страховка покрывает ответственность владельца автомобиля. Однако российский автопарк постепенно стареет, и каждый третий случай страхования относится к автомобилям старше 16 лет. Количество российских машин возрастом от 15 до 20 лет постоянно растёт.
Снижение стоимости страховки для одной группы клиентов приведёт к увеличению стоимости для другой группы. Если такая инициатива будет реализована, то некоторые клиенты могут получить скидку от 5% до 10% от стоимости полиса ОСАГО. Одновременно другая часть клиентов может столкнуться с аналогичным повышением стоимости страховки.
Ранее предлагалось снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей с высокой степенью локализации, но это предложение осталось непринятым.