В России разработали "убийцу" электромобиля Tesla

На данный момент производитель электрокара заявляет, что в продажу поступит две версии авто: S200 и S400. Первая модификация будет оснащаться 272 лошадиными силами, в то время как вторая получит 544 лошадиных силы мощи. Запас хода “Монарха” составит 400 км благодаря использованию батареи на 60 или 80 кВт*ч.

В Monarch также заявили, что изначально компания выпустит небольшую лимитированную партию в 30 автомобилей, из которых десять будут именными. Их планируется предложить определенному кругу лиц, а кузова этих моделей будут сделаны из карбона и алюминия. И лишь после этой “промоакции” компания намерена запустить более широкое производство своей новинки по цене 4.4 млн рублей.