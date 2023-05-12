В России разрешат ремонт б/у запчастями по ОСАГО после аварий. Контроль качества оставили государству

Об этом рассказал директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Илья Смирнов. По его словам, инициатива призвана не допустить всплеска угонов авто ради разбора на запчасти.

Но подобное предложение может стать реальностью только при принятии необходимых отраслевых гарантий безопасности.